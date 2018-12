Zulma Gómez defendió a Horacio Cartes y reivindicó su banca

La senadora liberal Zulma Gómez, en el estadio de oradores de la última sesión de la Cámara de Senadores, se dirigió a Rodolfo Friedmann calificándolo de senador “mau” y que entró por la ventana gracias a Fernando Lugo.

“Yo estoy senada acá porque fui electa, porque la gene me votó. No soy senadora mau. No entré por la ventana, entré por el camino correspondiente”, expresó.

Gómez enfatizó en forma vehemente que el escaño ocupado por Friedmann pertenece al ex presidente de la República.

Por su parte, Rodolfo Friedmann minimizó lo dicho por su colega. Señaló que discutir con ella sobre la Constitución es como discutir con un chino sobre el idioma mandarín, insinuando que a Gómez no le da la capacidad intelectual para hacerlo. ”Que te compre quien no te conoce“, sentenció.



