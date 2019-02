Zacarías Irún: “No me quita el sueño ser desaforado”

El senador por Honor Colorado Javier Zacarías Irún en diálogo con la 780 sostuvo que no hay ninguna garantía para él, pues la imputación que le hicieron fue en base a una denuncia falsa.

“Aquí no hay ninguna garantía, que me deje de joder la Fiscal General del Estado, ni al narcotraficante más grande del Paraguay o de Sudamérica le hacen 17 allanamientos como me hicieron a mí, incluso allanaron el panteón de mi padre, es claro que hay una justicia selectiva”, señaló.

Manifestó que en nombre de la transparencia se cometen un montón de arbitrariedades, pues solo le quieren ver preso. Consultado si se someterá o no al desafuero, dijo que hará lo que procesalmente corresponda y le diga su abogado.

“No me saca el sueño ser desaforado o no”, agregó.

Se preguntó dónde está la valentía de la fiscal general Sandra Quiñónez que no se anima a investigar por ejemplo a la presidente de Petropar que se llevó combustible en su bolsillo o al presidente de la Cámara de Diputados.

Añadió que jamás pudieron demostrar cuentas y propiedades que dicen que supuestamente tiene en el exterior. “Todo lo que tengo lo puedo justificar”, concluyó.

