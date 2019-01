Vivo presentó un teléfono sin puertos, cámara frontal ni botones

Se trata del Apex 2019, un prototipo que la compañía china dio a conocer recientemente y que posiblemente se pueda ver en el marco del Congreso Mundial de Móviles que se llevará a cabo, a fines de febrero, en Barcelona.

Otro punto llamativo de este celular chino es que el sensor de huellas está integrado en casi toda la pantalla de 6,5 pulgadas. Es decir que se puede presionar casi en cualquier punto del display para activarlo.

El móvil no tiene notch ni agujero para la cámara frontal sino que directamente prescinde de ella. Es decir que el dispositivo solo cuenta con una cámara trasera. Es un verdadero modelo pura pantalla, sin biseles. El parlante frontal también está oculto bajo la pantalla.

Apex 2019 tampoco cuenta con botones de ningún tipo, ni siquiera para controlar el volumen, porque ahora son solo puntos de contacto. Es decir que para subir o bajar el audio, hay que ejercer una pequeña presión en los laterales.

El móvil carece de puerto de carga USB tipo C o micro USB, al igual que el Meizu Zero, presentado recientemente. Reemplaza esta tecnología por un puerto magnético que permite no sólo cargar las baterías del equipo sino también transmitir datos.

Cuenta con Snapdragon 855, el procesador más potente de Qualcomm y que seguramente estará presente en la mayoría de los alta gama que se lanzarán este año.

La memoria RAM es de 12 GB, y el almacenamiento interno es de 256 GB y 512 GB. Integra sistema operativo Android, con la capa de personalización de Vivo y, además ofrece soporte 5G, en línea con lo que será tendencia este año, dentro del universo móvil.

