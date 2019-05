Viernes frio pero sin lluvia

El gerente de Reconversión del Metrobús, Oscar Stark, informó que el diseño proyecto del Metrobús es inviable porque no se hicieron las expropiaciones necesarias, ni cuenta con un desagüe pluvial. Anunció que el gobierno está buscando una alternativa similar a la de Buenos Aires.

Mencionó que en dos años no se pudo hacer porque hubo problemas, puesto que el proyecto actual no cabe en el espacio disponible, porque en los años 80, cuando se amplió la ruta los terrenos no fueron expropiados, no se indemnizó y tampoco fueron deslindadas de la propiedad de los frentistas parte de la avenida que están dentro de los títulos de los dueños.

Afirmó que hay un problema legal para avanzar en el proyecto y se cuenta con un dictamen de la Procuraduría que señala que eso ya expiró y por otro lado, están las opiniones jurídicas que indican que la propiedad privada no expira y debe pagarse por ello.

Hay inconvenientes por unos metros que debe expropiarse para que el Metrobús sea viable, y para evitar eso, están analizando un proyecto alternativo que no requiera ninguna expropiación.