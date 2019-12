Víctimas de Mocipar celebran imputación

Norma Martínez de Díaz, secretaria de la Coordinadora de denunciantes, explicó que llegaron a formular una denuncia grupal ante la fiscal Stella Mary Cano, porque las individuales que presentaron hace un año “no corrían y no tenían eco” y actualmente rondan más de doscientas las personas que accionaron contra la empresa Mocipar y personas innominadas.

Afirmó que la cabeza que estuvo al frente y le jodió a la gente es Danny Durand, cuando presidía la firma.

Resaltó que la agente fiscal les permitió hacer la ratificación de la denuncia sin ser llamados.

Explicó que el modus operandi consistía en la captación de dinero bajo un contrato leonino de la cual no se puede salir y no reconocen lo aportado. Destacó que es una compra y no es una rifa, con un plan de 60 cuotas en el que uno participa en el círculo de un sorteo entre 1.000 socios, y cuando una persona ya no quiere pagar esa cuota, amenazan con Informconf o al completar las 60 cuotas y el comprador le pide el vehículo cero kilómetro, no tienen y entregan uno usado.

La fiscal Stella Mary Cano imputó a Fernando Román Fernández, directivo de Mocipar, quien sería responsable en la comisión de los hechos punibles de Estafa, Producción Mediata de Documentos Públicos de Contenido Falso y, Uso de Documentos Públicos de Contenido Falso. Asimismo fue imputado Orlando Isidoro Benítez Barboza, también representante del Grupo Mocipar, quien habría incurrido en Estafa.