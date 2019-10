Vergonzoso partido en México

Este viernes ha trascendido una grave denuncia que involucra a los futbolistas de Cerro Porteño Diego Churín y Hernán Novick, y una contadora, llamada Patricia Raquel González.

Los atletas del equipo azulgrana denunciaron a la profesional contable por el supuesto hecho de que la misma se quedaba con el dinero que tenía como fin el pago de sus impuestos a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).

“Tanto Churín como Novick necesitaban un profesional contable, y como ella fue recomendada por un directivo del club (Fabián Bruzzone), ellos con toda la confianza tomaron sus servicios. Hacían entrega o en efectivo o por giro bancario y ella no procedía al pago de los impuestos, sino que se quedaba con el dinero. Eso es básicamente lo que ocurrió”, expresó el abogado de los dos futbolistas, Andrés Cassati.

El Director de Fiscalización de Tributación, Daniel Farías, aclaró en la 780 AM que la multa de 300% de multa que supuestamente los atletas debían a la entidad es falsa. “Tengo que aclarar que la multa de 300% no es real”, afirmó.

Prosiguió, explicando que desde el mes de marzo los jugadores se acercaron a ver sus estados de cuenta y ahí se encontraron con la situación que el pago no se realizó. “Por lo menos los impuestos que se estaban ingresando, el dinero no ingresó a la SET, y a raíz de que no encontraron los pagos que ellos realizaron, algunos comenzaron a ponerse al día”, expresó.

Por su parte, la fiscal Stella Mari Cano declaró que la contadora en cuestión, presentaba los documentos a Diego Churin, pero los mismos eran falsos. “La Señora Patricia le enviaba a Diego Churin el screen de pantalla del pago que aparentemente se realizada desde el sistema Marangatu. Sin embargo estos pagos no ingresaron las SET y se presume de documentación falsa”, manifestó.

El que también salió al paso fue el abogado de la supuesta contadora estafadora, el Dr. Roberto Brusquetti. “Lo que dice el denunciante es que contrató a mi representada para realizar la contabilidad, supuestamente le enviaba la supuesta factura de pago y por otra persona se enteró que esos pagos no ingresaron. La imputación tiene un relato pero no tiene ningún documento que lo respalde, mi defendida pagó todo en tiempo correspondiente”, concluyó Brusquetti.

Patricia González fue imputada por supuesta lesión de confianza, estafa y producción de documentos no auténticos. En total serían 12 los jugadores del plantel de principal de Cerro Porteño engañados por la contadora.