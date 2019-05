Velázquez no considera una derrota rechazo al veto del Ejecutivo

El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, fue consultado si no fracasó en su rol de nexo entre Ejecutivo y Legislativo con la decisión del Congreso de rechazar el veto parcial del presidente a la ley de jubilación especial de los médicos.

“Sencillamente no nos dieron oportunidad de explicarles y resolvieron tratar sobre tablas el proyecto de ley”, señaló para añadir que no se trata de hablar de derrota política o no.

Por otro lado, indicó que la actual recesión económica, consecuencia de la coyuntura regional y mundial solo podrá revertirse con obras públicas, eso permitirá que haya más circulante en las calles. En ese sentido pedirán mayor gestión a los ministros.