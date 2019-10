¡Valiente y admirable! Pinta espejos para costear los gastos de su tratamiento

Hola! 👋🏻😊 Hace 5 meses me diagnosticaron CÁNCER, tengo un grave tumor neuroendocrino carcinoide y también lesiones óseas. Pero no se preocupen, no estoy triste ni vengo a lamentarme. Les quiero contar que estoy pintando espejos para juntar fondos para mis tratamientos [hilo] pic.twitter.com/z0xxxWvkA1