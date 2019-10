Uruguayos dieron un contundente mensaje sobre crisis de seguridad a los líderes

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, arremetió ayer, fuera de quicio y a los gritos, contra TV Globo por publicar un informe que lo menciona en el marco de la investigación del asesinato de la concejal Marielle Franco en 2018 en Río de Janeiro.

“Ustedes, TV Globo, todo el tiempo hacen un infierno mi vida, ¡mierda! Ahora me vinculan a la muerte de Marielle, ¡infames, canallas! No va a funcionar, no tengo motivo para matar a nadie en Rio de Janeiro”, gritó el mandatario en una transmisión en vivo Arabia Saudita, donde concluye una gira por Asia y Medio Oriente.

En el video, de casi 24 minutos y grabado a las 4 de la mañana (hora local, 1 GMT), Bolsonaro manotea, se pone los lentes, los tira, grita y trata de recuperar la calma cuando se le corta el habla.

youtube.com/watch?v=WoLHaXFRVQg

El Jornal Nacional (JN) de TV Globo sostuvo, en base a una filtración de la investigación, que un sospechoso de la muerte de Franco visitó el 14 de marzo de 2018, pocas horas antes del asesinato, el condominio de Rio donde vivía Bolsonaro, diciendo que visitaría al entonces diputado y precandidato presidencial.

Según las declaraciones del portero del complejo, el ex policía Élcio Queiroz, acusado de conducir el automóvil desde el que se realizó el brutal crimen, se dirigió en realidad a la casa de otro habitante del lugar, el ex policía Ronnie Lessa, acusado de ser el autor de los disparos que mataron a Franco y a su chofer Anderson Gomes. Según el JN, el portero dijo que fue “el señor Jair” quien autorizó el ingreso, aunque eso no sería posible porque, según el informe, existen registros de que Bolsonaro estaba ese día en la Cámara de Diputados en Brasilia, como el mismo presidente recordó en su video.

“O el portero mintió o indujeron al portero a un cometer falso testimonio o escribieron algo en investigación que el portero no leyó y firmó. ¿Cuál es la intención? Siempre la misma, todo el tiempo están encima de mi familia, de mis hijos y de quien está próximo a mí”, resaltó Bolsonaro, enfurecido.

Cada ministro deberá aclarar si cometió omisión en declaración jurada, caso contrario, presidente tendrá que tomar medidas

Así indicó el jefe de Gabinete de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, quien destacó que las instrucciones del presidente Abdo es que todo se aclare ante la fiscalía o ante la Contraloría, al referirse a la denuncia de que hubo inconsistencias en las declaraciones juradas de los ministros del Poder Ejecutivo.

Puntualizó que es responsabilidad de cada uno aclarar si hubo o no omisión en la declaración de bienes y si no queda claro lo que ocurrió, el mandatario tendrá que tomar medidas.

En cuanto a su declaración jurada, el ministro Villamayor refirió que “por lo visto está bien, por eso no apareció en la lista” y que además, no hay forma de compararla con otros, porque viene del sector privado.