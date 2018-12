Una canción de Mariah Carey fue la más escuchada en Navidad

All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey es récord absoluto. En YouTube superó las 524 millones de reproducciones y se convirtió en el tema más escuchado en Spotify donde obtuvo 10.819.009 reproducciones el 24 de diciembre. De este modo superó a SAD! del rapero XXX Tentacion, que había alcanzado los 10.400.000 reproducciones en junio, tras haber sido asesinado.

En el ranking de Spotify, el segundo y tercer puesto fue para Last Christmas de Wham! y Santa Tell Me de Ariana Grande. En cuarto lugar quedó Michael Bublé con It´s Beggining to Look a Lot Like Christmas.

La canción de Carey, que dura 3.55, se lanzó en 1994. Fue el principal single de su cuarto álbum, Merry Christmas. La letra , muy sencilla, simplemente habla del deseo de pasar las fiestas con un amor. La intérprete dice que no le importan los regalos ni los adornos, ya que sólo quiere estar con la persona que ama.

A 24 años del lanzamiento, este tema ocupa el puesto número 6 del ranking de las canciones más populares de la revista Billboard y esto se refleja en sus ingresos. Según The Economist, la cantante hizo más de 60 millones de dólares con este tema desde que salió al mercado.

Fuente: Infobae

