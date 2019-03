Trump justifica cancelación de maniobras militares con Corea del Sur

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justificó la cancelación de las maniobras militares conjuntas con Corea del Sur por el gasto que suponen para su país.

“El motivo por el que no quiero ejercicios militares con Corea del Sur es para ahorrar cientos de millones de dólares a EE.UU. que no nos son reembolsados. Esa era mi postura antes de que me convirtiera en presidente. ¡También reducir tensiones con Corea del Norte en este momento es algo bueno!”, dijo Trump en su cuenta de Twitter.

El mandatario publicó este mensaje después de que la víspera el Pentágono informara de la cancelación de unas maniobras castrenses a gran escala con Corea del Sur que se celebraban anualmente en primavera, los ejercicios “Foal Eagle” y “Key Resolve”.

El Departamento de Defensa estadounidense hizo el anuncio en un comunicado, publicado tras una conversación telefónica entre su titular en funciones, Patrick Shanahan, y su homólogo surcoreano, Jeong Kyeong-doo.

Fuente: Vanguardia

