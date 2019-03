Trump amenazó con cerrar frontera con México la próxima semana

Este viernes el presidente estadounidense Donald Trump escribió en su cuenta de Twitter que: “si México no detiene inmediatamente toda la inmigración ilegal que entra en los Estados Unidos a través de nuestra frontera sur, estaré cerrando la frontera, o grandes secciones de la frontera, la próxima semana”.

Esta mañana en las redes sociales el mandatario continuó con su postura respecto a la migración de centroamericanos que han llegado a México en caravanas provenientes de Honduras, El Salvador y otros países sudamericanos con destino a Estados Unidos.

“Esto podría fácil para México, pero sólo toman nuestro dinero y nada más “hablan.” Además, perdemos tanto dinero con ellos, especialmente cuando se agrega en el tráfico de drogas, etc.), ¡el cierre de la frontera sería algo bueno!

El presidente republicano aseguró que: “Los demócratas nos han dado las leyes de inmigración más débiles que en cualquier parte del mundo. México tiene las más fuertes, y generan más de $100.000 millones al año por parte en los EEUU. Por lo tanto, el Congreso debe cambiar ahora nuestras débiles leyes de inmigración y México debe evitar que los ilegales entren en los Estados Unidos”.

“México no está haciendo nada para detener a los migrantes”: Trump

Este jueves el presidente Donald Trump recriminó a México por no hacer nada para evitar el tránsito de las caravanas de migrantes centroamericanos por su territorio.

“México no está haciendo NADA para ayudar a detener el flujo de inmigrantes ilegales a nuestro país. Ellos hablan pero no actúan. Como Honduras, Guatemala y El Salvador, que han tomado nuestro dinero por años y no hacen nada. A los demócratas no les interesa, con tan MALAS leyes. ¡Quizás cerraremos la fronteras sur!”, expresó en un mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter.

No es la primera ocasión en que el mandatario de extracción republicana amenaza con cerrar una de las fronteras con más tránsito en el mundo. El 15 de febrero declaró “emergencia nacional” por el flujo de migrantes indocumentados y presionó al Congreso para obtener los recursos necesarios para la construcción del muro.

El lunes, Patrick Shanahan, jefe interino del Pentágono, anunció el desbloqueo de USD $1.000 millones para financiar el muro, sin embargo, un día después la Cámara de Representantes rechazó la solicitud.

El reclamo de Trump a México tiene lugar horas después de que la titular del DHS, Kirstjen Nielsen, se reunió con la secretaria de Gobernación mexicana, Olga Sánchez Cordero.

Las funcionarias tuvieron una junta de trabajo en Miami, donde trataron “las formas en que Estados Unidos y México pueden colaborar para afrontar la migración ilegal”.

La crisis migratoria en la frontera sur de los Estados Unidos alcanzó su punto más álgido en febrero. El Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés), informó que detuvo a 76.000 personas por ingresar ilegalmente, la cifra más alta en los últimos 12 años.

