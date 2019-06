Tribunal brasileño decidirá hoy sobre dos pedidos de libertad de Lula

La sesión del martes de la Segunda Sala del Tribunal Supremo de justicia de Brasil comenzó con dos pedidos de “hábeas corpus” interpuestos por la defensa de Lula en favor de su cliente fueran considerados en el orden del día.

Así, la sesión del martes deberá decidir sobre la libertad del ex mandatario (2003-2011), quien purga una condena de ocho años de cárcel por corrupción, cuya defensa argumenta que el responsable de su encarcelamiento, el ex juez Sergio Moro, no tenía la imparcialidad necesaria para ser responsable de su juzgamiento.

El pedido estuvo a cargo, de acuerdo con la revista Veja, del abogado Cristiano Zanin Martins, quien buscó revertir así la decisión de la presidenta de la Segunda Sala, la magistrada Carmen Lúcia Antunes, quien más temprano retiró de la agenda de juicios el pedido de parcialidad de Moro, y lo había pospuesto hasta el mes de agosto.

Además, el ministro del Tribunal Gilmar Mendes propuso, al inicio de la sesión del martes, que se concediera una medida para que Lula aguardara en libertad la decisión sobre el “hábeas corpus”.

Fuente: Infobae