Top 10 animales en peligro de extinción en Paraguay

Las polémicas siguen latentes a pesar de que ya se haya disputado el primer capítulo entre River Plate y Boca Juniors por semifinales de Copa Libertadores.

En esta ocasión, el que salió al paso es Diego Armando Maradona, actual director técnico de Gimnasia de la Plata del fútbol argentino, quien ha criticado duramente a los encargados de la tecnología en el torneo continental.

Sin duda lo que más ha generado controversia y opiniones dispares fue la jugada al inicio del partido, donde Emmanuel Mas comete una supuesta infracción a Rafael Borré, jugada que, al principio, para el juez del encuentro fue un choque casual, no obstante, desde la cabina de video le advirtieron que necesitaba ser revisada. Finalmente, se cobró la pena máxima a favor del conjunto millonario, que significó la apertura en el marcador.

En un programa de la cadena deportiva Fox Sports, se reveló un audio de WhatsApp donde el exfutbolista de la Selección Argentina critica tajantemente a los encargados de impartir “Justicia” desde la cabina de videos. “Para mí no fue penal, lo que pasa es que los del VAR nunca jugaron al fútbol y ustedes los periodistas están todos con que fue penal”, expresó.

En el corto audio culmina agregando que pese a lo ocurrido, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo fue ampliamente superior a su rival. “Que River fue superior y es un equipazo al lado de Boca, no lo niego. ¿Pero que fue penal? No. Que River podría haber ganado 5-0 también es cierto. Y felicito a Gallardo porque tiene un equipazo, pero penal no fue”, declaró, dejando en claro su postura.