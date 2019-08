Titular del IPS dijo que renunció y este fue el motivo

El famoso youtuber, Luisito Comunica, quien cuenta con más de 25 millones de suscriptores y visitó nuestro suelo guaraní el año pasado, se encuentra en búsqueda de un hombre llamado Sergio Ramírez. Si te sentís perdido y querés conocer la historia del nombre que recorre las redes sociales, continuá leyendo.

Todo inició cuando Luisito compartió uno de sus tantos audiovisuales, en los que comienza una vez más la aventura de viajar de un punto a otro. Dentro de los comentarios de un video en particular, un hombre escribió un mensaje que obtuvo muchos likes y llegó hasta el oído del propio Luisito.

Quiero encontrar a este hombre e invitarlo de viaje. Qué conmovedor 🙂 pic.twitter.com/5DR4JQhYgn — Luis El Crack (@LuisitoComunica) August 8, 2019

¿Qué es lo que dijo? Sergio Ramírez redactó: “Tengo 60 años, nunca me he subido a un avión ni he salido del país. Tampoco conozco el mar. Por eso me gusta ver tus videos porque así viajo todo lo que no pude”.

Ante este comentario, el youtuber se conmovió bastante y tuiteó que desearía dar con el sujeto e invitarlo a un divertido viaje. Más de 200 mil personas le regalaron un corazón a este post y, rápidamente, la cuestión se viralizó.

Entre tanta repercusión, la cuenta de “Sergio Ramírez” ya tiene 721.933 suscriptores, rompiendo prácticamente el récord del usuario con más seguidores sin ninguna publicación hecha. La idea de elevar los números de suscriptores, en principio, era para que Youtube envíe el botón de plata al hombre, de manera que la gente conozca su ubicación y al fin Luisito logre encontrarlo.

(Último video de Luisito sobre el tema)

Hasta el momento, un montón de personas se han hecho pasar por Sergio, pero ninguna prueba es lo suficientemente fidedigna. Veremos qué pasa en los siguientes días, mientras observamos qué tan lejos puede llevar la fama de alguien a otra persona y qué tan interesante puede convertirse la búsqueda del dueño de una cuenta de Youtube.