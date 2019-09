Tiran coronas de flores enviadas por Abdo y Villamayor

View this post on Instagram

CASO PUMA: Ministerio del Ambiente solicita a la Fiscalía la investigación del vídeo Tras la difusión a través de las redes sociales de un videoaficionado en el momento justo donde un grupo de personas atacaban y golpeaban a un Puma Concolor (Puma), hasta provocarle la muerte, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), solicitó a la Fiscalía y al Departamento de Bosques y Asuntos Ambientales de la Policía Nacional, investigar lo ocurrido con el fin de llegar a los involucrados en dicho acto, que atenta contra la Vida Silvestre y los mismos puedan ser castigados en virtud de la Ley 96/92 “De Vida Silvestre”. Al respecto, el director de Fiscalización Ambiental Integrada (DFAI), Julio Mareco, informó que ya remitió el video proveído por la Dirección de Comunicación a la Policía Nacional y a la Fiscalía del Ambiente, para su investigación. Además mencionó que el o los agresores, se exponen a penas que podrían ascender a 20.000 jornales y/o sanciones con pena carcelaria. “El Ministerio del Ambiente, como autoridad de protección y conservación de los recursos naturales, informa a la ciudadanía que no dejará impunes casos de maltratos, tráfico, cacería o muerte de animales silvestres, y a la vez solicita la cooperación de la ciudadanía para proveer datos para la localización de los infractores ambientales, en caso de obtener algún dato pueden comunicarse al siguiente número de Whatsapp 0985-454-555, toda información será recibida como información confidencial”, explicó el Titular de la DFAI. Por su parte, la Directora de Vida Silvestre, Lic. Nora Neris, comentó que a raíz de la situación que vive el Chaco en estos momentos, en estado de emergencia ambiental por los repetidos focos de incendio, las especies de fauna silvestre se encuentran estresadas y es posible que huyan de sus hábitats, por lo que es probable que aumenten la cantidad de animales silvestres en zonas de asentamiento humano. En ese sentido, instó a la ciudadanía a no agredir ni tratar de acercarse a las especies en caso de darse un encuentro y contactar inmediatamente con la autoridad ambiental. @arieloviedomades @lanacionpy @hoypy @nanduti1020 @780am @telefuturo @sntparaguay