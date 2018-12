Theresa May, ante la posibilidad de ser destituida por una moción de censura

La primera ministra británica afirmó que elegir en este momento un nuevo líder conservador supone un “riesgo” para el futuro del país y reiteró que está dispuesta a finalizar el proceso del Brexit.

La primera ministra británica, Theresa May, aseguró este miércoles que presentará una férrea resistencia a la moción de censura lanzada contra ella por un grupo de diputados rebeldes de su propio Partido Conservador.

“Lucharé contra este voto con todo lo que tengo”, afirmó May en una breve declaración ante los medios.

Para prosperar, la votación, que tendrá lugar entre las 18 y las 20 (locales y GMT), necesita el apoyo de al menos la mitad más uno de los 315 diputados conservadores.

“Debemos y cumpliremos con el voto del referéndum (de junio de 2016) y aprovecharemos las oportunidades que hay por delante”, afirmó la May, quien recalcó que está dispuesta a “finalizar” el trabajo de materializar la retirada del país del bloque europeo.

En su declaración, la primera ministra afirmó que elegir en este momento un nuevo líder conservador supone un “riesgo” para el futuro del país y recalcó que un nuevo dirigente no tendrá suficiente tiempo para reabrir unas negociaciones con la UE sobre el “brexit”.

En su opinión, un nuevo líder tendría que retrasar la retirada del país de la UE -el 29 de marzo de 2019- o revocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que el Reino Unido invocó en marzo de 2017 y con el que se inició el proceso para la salida británica de la UE. Según afirmó, el líder de la oposición laborista, el izquierdista Jeremy Corbyn, sería el beneficiario de la llegada de un nuevo responsable al frente del partido en el poder.

El presidente del Comité 1922, Graham Brady, ha recibido las 48 misivas necesarias de los diputados para convocar la votación. En caso de que May gane la votación, no podrá realizarse otra por un año, de acuerdo con las reglas de la formación. Pero si May pierde la votación, la formación en el poder iniciará un proceso interno para elegir a un nuevo líder.

Fuente: Infobae

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?