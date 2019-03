Thalía sorprendió a sus fans con una fotografía

View this post on Instagram

Por que ser valiente es una actitud ante la vida y sus retos. Ser valiente es el latido de un corazón imparable que se reinventa y se fortalece minuto a minuto. Ser valiente es ser uno mismo, real e intenso. ¡Y ustedes me hacen sentirme 💯 #valiente! #losamo #felizdiadelfan #diadelfan #soyfandemisfans 🥰💖🥰 #TTribu #TribuT #MiClan