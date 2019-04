Terna para ministro de Corte puede ser devuelta al Consejo

El senador Enrique Bacchetta, manifestó que si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría requerida en el artículo 185 de la Constitución Nacional, se da como que no se prestó el acuerdo y se devuelve la terna al Consejo de la Magistratura.

Para que un candidato sea electo tiene que conseguir 23 votos, pero si no llega a esa cantidad, se tiene como no prestado el acuerdo porque no se llega a la designación y se devuelve, puntualizó.

Recordó que también hubo un antecedente con el caso de Linneo Insfrán, quien fue electo por la Cámara de Senadores, pero el entonces presidente Cartes lo vetó y la terna retornó a la Cámara Alta, donde fue elegida Miryam Peña, a quien si se dio acuerdo.

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?