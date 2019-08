Teléfono del vicepresidente también será peritado

Más de 10 mil personas le dieron un clic de retuit o me gusta al posteo de un hombre que propuso hacer un “thread” de paredes, puertas y pilares mal colocados, dentro o alrededor de viviendas. La gente se prestó y muchos compartieron las fotos de sus casas, dejando entre ver que les urge un buen arquitecto.

“Nadie nunca…”

Los que comentaban la publicación: “Mi lavarropas está encima del inodoro”, “la puerta de mi heladera no se abre porque choca con el picaporte”, “en el segundo piso tenemos una puerta que da al patio, pero no hay escaleras; necesitamos alas” y “tengo un balcón pero no puedo salir porque el cemento me lo impide”, estas son algunos de los comentarios que dejaron los internautas en el entretenido post.

Fijate en algunas de las fotos más comentadas y date cuenta vos mismo de la importancia de un buen arquitecto y las cosas “random” que seguramente estuvieron pensando los obreros, al llevar a cabo ciertas construcciones bastante disparatas y graciosas a la vez:

No es mi casa pero mis dos semanas ahí fueron extrañas duchándome al lado de la cama JAJAJA pic.twitter.com/pTSSY6N7MN — Seba ⚡️ (@sebaaasalazar) August 11, 2019