Técnicos paraguayos habrían sido dejados de lado en acuerdo energético

Luego de la renuncia de Pedro Ferreira en la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), saltaron a la luz unos audios donde supuestamente mencionan detalles de lo ocurrido en la reunión del 24 de mayo pasado en Brasilia, donde se sentaron las bases del acuerdo para la contratación de energía, documento que Ferreira se negó a firmar.

En esa reunión donde también participaron el embajador paraguayo Hugo Saguier y el ahora titular de la ANDE, Alcides Jiménez, un representante brasileño dijo estar extrañado por que en la ANDE no estaban al tanto de lo que se iba a firmar y que no era problema de Brasil que aquí no se haya informado sobre el avance de la negociación.

Ferreira confesó que no habían visto antes ese documento que finalmente quedó plasmado, donde se presentaban los números que pretendían aplicar a la ANDE. Mientras Fabián Cáceres, ex gerente técnico de la ANDE reveló que durante un cuarto intermedio los técnicos paraguayos fueron invitados retirarse de la sala, quedando solo en representación de Paraguay el embajador Hugo Saguier Caballero. Sin embargo si quedaron en el sitio de reunión los técnicos del lado brasileño.