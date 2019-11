¡Talento innato! Todos le decían que ella no hacía sus diseños y así calló bocas

A las historias publicadas en las redes sociales les pueden suceder dos cosas: pasar totalmente desapercibidas o elevarse hasta el podio de los mejores virales. Esta niña claramente obtuvo lo segundo, pues su mamá compartió unas imágenes que revelan su talento y dedicación, causando furor en los internautas.

Karina Luengo, así se llama la mujer que compartió su experiencia de madre, contando que su hija le decía “mami, mis amigos dicen que me haces la tarea, los papás de mis amigos dicen que tú eres quien me ayuda con mis libretas, la maestra dice que me escribes las tareas”. La mujer expresó que se quedó asombrada y le respondió a la pequeña manifestando que “hijita, muchos te van a odiar por lo que eres, pero también muchos te amaran por lo mismo”.

La mujer adjuntó a este último escrito unas imágenes que demuestran como la niña dedica su tiempo leyendo, cociendo, pintando, dibujando y mucho más. En efecto, ya más de 15 mil personas han reaccionado al post y este ha sido compartido más de 80 mil veces.

Mirá las imágenes:







Buscala y deleitate con el arte de una niña que pese a ser subestimada, se esfuerza por ser mejor cada día. El enlace AQUI