Suspenden por 60 días sin goce de sueldo a ‘Payo’ Cubas y Enrique Riera

Durante la sesión del Senado, antes que se vote por la sanción de Paraguayo Cubas y Enrique Riera, el senador por Patria Querida Fidel Zavala se dirigió a su colega Cubas, indicando que tiene graves problemas de salud y que debe tratarse.

“Tomás 12 pastillas al dia, se te seca la boca y tomas agua como un elefante”, indicó para añadir que la bipolaridad que tiene Cubas es motivo de tratamiento, además de su conducta agresiva.

Zavala aclaró que no quería llegar a hablar de eso, pero Cubas fuerza la situación. “Dónde te vayas me vas a encontrar, sé hombre y no maricón”, sostuvo el legislador por Patria Querida.

Agregó que hay que confrontar ideas con altura y no don demagogia. “El senado es un sitio donde tenemos que construir República y no perder tiempo”, manifestó. Por último pidió a su colega que deje de ofender a la gente y que trabaje en las comisiones.