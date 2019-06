Supremo Tribunal de Brasil rechaza uno de los dos pedidos de libertad de Lula

Dos pedidos de “hábeas corpus” que podrían haber dado la libertad al ex presidente Lula da Silva fueron rechazados el martes por la Segunda Sala del Tribunal Supremo de Justicia.

Por 3 votos a 2, la propuesta del ministro Gilmar Mendes, de soltar al ex presidente inmediatamente, fue derrotada. Votaron por la libertad de Lula los ministros Gilmar y Ricardo Lewandowski. Los ministros Edson Fachin, Celso de Mello y Carmen Lúcia votaron en contra de la liberación.

La sesión del martes comenzó con los dos pedidos interpuestos por la defensa de Lula en favor de su cliente fueran considerados en el orden del día. El primero, sobre la decisión unilateral de Felix Fischer de negar un recurso de Lula en el pasado, ya fue rechazado por 4 votos contra 1. El segundo, sobre las capacidades de Sergio Moro, fue rechazado por tres votos contra dos.

Así, la sesión negó sobre la libertad del ex mandatario (2003-2011), quien purga una condena de ocho años de cárcel por corrupción, cuya defensa argumenta que el responsable de su encarcelamiento, el ex juez y actual ministro de Justicia, Sergio Moro, no tenía la imparcialidad necesaria para ser responsable de su juzgamiento.

El pedido estuvo a cargo, de acuerdo con la revista Veja, del abogado Cristiano Zanin Martins, quien buscó revertir así la decisión de la presidenta de la Segunda Sala, la magistrada Carmen Lúcia Antunes, quien más temprano retiró de la agenda de juicios el pedido de parcialidad de Moro, y lo había pospuesto hasta el mes de agosto.

Mientras se desarrollaba la sesión del Tribunal Supremo, la Bolsa brasileña, que venía en caída este martes, amplió las pérdidas aún más por el temor de que el ex presidente salga de prisión. Alrededor de las 15:30, hora local, el índice Ibovespa golpeó la mínima del día y perdió los 100 mil puntos alcanzados la semana pasada. La caída bursátil cayó un 2,13%, a 99.890 puntos.

Las dudas sobre la forma en que se realizó el juicio contra Lula, a cargo del entonces juez y hoy ministro de Justicia, Sergio Moro, aumentaron en las últimas semanas, cuando fueron difundidos por el diario The Intercept mensajes que el ex magistrado intercambió durante el proceso con fiscales de la operación anticorrupción Lava Jato.

