Sostienen que no pueden ordenar que Cartes se presente ante Comisión

Para el Dr. Ricardo Preda es factible que Horacio Cartes responda el interrogatorio por escrito, basándose en el artículo 341 del Código Procesal Civil, tal como argumentó el ex presidente de la República.

Manifestó que el juzgado no puede ordenar que las fuerzas del orden vayan por Cartes para presentarlo ante la Comisión Bicameral, argumentando que se trata de un senador electo y proclamado. Aclaró que si bien, aún no juro, la proclamación no fue removida ni por el TSJE, ni por la justicia

Agregó que el artículo 191 de la Constitución Nacional establece cuales son las inmunidades con que cuenta un legislador: la de proceso, la de opinión y la de detención, detallando que el último punto, a diferencia de los primeros dos, ya se adquiere en el momento de la elección.

“Para mí el juez no puede ordenar que sea conducido por las fuerzas públicas ante la Comisión porque el Sr. Cartes tiene la cualidad establecida en el artículo 191. En su caso no sólo fue electo, sino proclamado”, puntualizó.

Sostuvo que la cuestión de responder por escrito no está relacionada a una inmunidad, agregando que dicho privilegio es concedido a cualquier legislador, y que la ley no indica si para el efecto se debe haber asumido el cargo.

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?