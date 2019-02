Sostienen que González Daher solo puede ser trasladado con orden judicial

La Dra. Cecilia Pérez, abogada de Oscar González Daher, sostuvo que tanto el legislador como su hijo no pueden ser remitidos a una sede penitenciaria por tratarse de una cuestión judicial y no administrativa.

“Esto surgió como rumor tras las declaraciones del ministro Juan E. Villamayor, pero hasta el momento el juez no recibió una solicitud. No se trata de una simple cuestión (…) Ellos están ahí (en la Agrupación Especializada) por una orden judicial, no administrativa”, expresó.

Indicó que este mes culmina el plazo de investigación, sosteniendo que en caso de que el Ministerio Público no concrete acciones contra sus defendidos solicitarán que se revea la situación, criticando a los intervinientes por determinar la reclusión sin pruebas concretas.

En cuanto al embargo de los bienes, señaló que el juzgado intimó a la Fiscalía a emitir datos concretos ya que la misma fue solicitada de manera generalizada.

“Existe diversidad entre los informes, nada es concreto. La Fiscalía no cuenta con un monto para concretar el embargo de sus bienes (…) El juez determina el embargo, pero intima a la Fiscalía el monto a ser embargado, porque está realizado de manera genérica”, culminó.

