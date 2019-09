¡Sorprendente! Así serán las ciudades del futuro

El núcleo de los aparatos celulares no es más que la batería; sin ella, no se puede hacer nada literalmente. En efecto, mantener la “salud” de tu herramienta es responsabilidad fundamental que debés asumir, si no sos adinerado para comprar cada vez que se quema una parte de tu dispositivo.

Sobrecalentamiento

Más ahora que antes, las personas tendemos a utilizar las redes sociales, las aplicaciones de juego, las plataformas de películas y otras opciones en el mismo tiempo. Esto suele causar un sobrecalentamiento en los dispositivos y con mayor frecuencia, cuando se trata de apps que salen del rango de capacidad de nuestro celular.

Así pues, lo ideal es que, al sentir que el dispositivo está caliente, se le dé un descanso al trabajador y compañero diario. No hagas caso omiso al sobrecalentamiento, ya que este solo es un modo de advertencia de tu celular.

Carga innecesaria

¡Anive! Cargar el celular de más o varias veces sin llegar a la mínima carga necesaria es un hábito muy normal en gente inquieta y ocupada que conectá y desconectá su celular. Aunque a veces cueste, es una alternativa vital para tu aparato que le des el tiempo preciso para recargarse y no abusar.

Usar el teléfono con la carga agotada

Todos los dispositivos tienen una batería reservada, aún cuando el celular se haya apagado con 0%. No obstante, no se debería insistir en usar y absorber hasta la última gota de la batería, ya que esto también es considerado como perjudicial y dañino.

Con datos de: El País