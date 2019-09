Sin WhatsApp y alejado de la tecnología, asi vive el compatriota Ricardo Rojas

El exjugador paraguayo nacido en Argentina, Ricardo Rojas quien durante gran parte de su carrera profesional jugó en varios equipos de Argentina, hoy dia se encuentra totalmente alejado del mundo fútbol y hasta se puede decir que tiene una nueva vida.

Se retiró en el año 2006 vistiendo la camiseta de Belgrano, a 13 años de haber colgado los botines, Rojas se encuentra disfrutando, a su manera, de una nueva vida, la vida después del fútbol en un pequeño pueblo llamado “Puerto Rico”, ubicado a orillas del rio Paraná, en la provincia de Misiones.

Ricardo Rojas debutó profesionalmente en Cerro Corá en el año 1991. Luego de dos temporadas pasó a defender los colores de Libertad, hasta el año 1995. Posteriormente fue transferido a Estudiantes de la Plata, donde jugó hasta el año 1998, año donde formó parte de la Selección paraguaya en el Mundial de Francia.

Dio el gran salto cuando en el año 1999 llegó a Portugal para ser parte del Benfica, equipo donde militó durante tres temporadas. Volvió a la Argentina en el año 2001 para vestir los colores de una de las instituciones más grandes de aquel país, River Plate.

Se podría decir en el conjunto millonario fue donde más se destacó, allí logró obtener tres títulos locales entre 2002 y 2004. No obstante, Rojas es recordado por fanáticos de River por aquel tremendo golazo de “Vaselina” que anotó en un superclásico ante Boca Juniors en la mismísima “Bombonera”.

En una nota otorgada al portal argentino Infobae, reveló lo que recuerda de ese gol. “Corrí un poco con la pelota, había llovido, cuando levanto la cabeza estoy frente al arco. No me di cuenta que lo estaba porque agachaba la cabeza para ver la pelota y en ese momento se me pasaron dos cosas por la mente, o mato a un abuelo en la tribuna o defino así. Sentí en ese momento pegarle suave por arriba, ¡Es espontáneo!”, expresó el exjugador.

Rojas y su relación con la tecnología

“Mi celular no tiene WhatsApp, pero tiene agenda y alarma para despertarme. Las noticias lo lee mi esposa, yo la verdad que no, sólo escucho la radio. Desde que dejé el fútbol (Hace 13 años) no recuerdo haber pisado de vuelta un estadio, ni siquiera veo fútbol. Si me preguntan cuántos puntos tiene River, la verdad que no lo sé”, añadió.

Fue consultado sobre si observará o no el superclásico por Copa Libertadores, respondió, “Sinceramente no creo, por ahí lo escucho por radio o veo el compacto después.

El compatriota admite que prefiere pasar tiempo leyendo libros o realizar otras actividades como por ejemplo visitar hospitales.

Culminó la extensa nota sosteniendo claramente que no extraña jugar al balón. “¿Extrañar al fútbol?, sinceramente no, fue una etapa, considero como un libro, lo leíste, lo disfrutaste, pero terminó el libro, se cerró y agarras otro. El fútbol es un gran deporte, pero no es lo más importante”.