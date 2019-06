Sin acuerdo entre campesinos y el MAG

El senador se refirió a la rendición de cuentas que presentará el mandatario el 1 de julio cuando se inicie un nuevo periodo legislativo el presidente de la República y adelantó que está aplazado.

“Este señor no tuvo capacidad de gestión y no demostró liderazgo, no se anima a investigar a su hermano Benigno López por las supuestas irregularidades cometidas al frente de IPS”, refirió.

Por otro lado, indicó que se debería rechazar el proyecto de ley de reforma tributaria, pues no se justifica pretender aumentar los impuestos cuando hay poca ejecución presupuestaria y los gastos corrientes, es decir pago de salarios, son de alto porcentaje.