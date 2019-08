Sesión Extraordinaria para tratar juicio político

Luis Calderón, titular de la organización ”Socorro” que nuclea a víctimas de robo de vehículos, dijo que no sabe a qué tipo de delitos se refirió el ministro del Interior al hablar sobre una baja de hechos delictivos.

Asi también, sostuvo que “tal vez tenga razón en cuanto a pequeños delitos en el microcentro y robo de vehículos , pero en el resto del país no se percibe eso”. Además, a su criterio el abordaje contra la inseguridad no es integral y es claro que en el país no hay una política de estado en materia de seguridad.



En otro momento, Calderón manifestó que está muy preocupado por la intención de otorgar libertad condicional a 4 mil internos a fín de año, como parte de una estrategia para hacer frente al hacinamiento en las cárceles. “Eso puede constituir un peligro para la sociedad”, finaliza.