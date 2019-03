Serpaj denuncia que MEC miente sobre material referente a sexualidad

Ana Portillo, del equipo de Educación y Derechos Humanos del Servicio Paz y Justicia Paraguay (Serpaj), dijo que no está claro porqué el Ministerio de Educación la rechaza, ya que en la resolución no alude a ninguna página específica del material y está prohibiendo algo que no leyó.

Fue al referirse a la prohibición del MEC para utilizar el material denominado “Guía para docentes sobre la educación integral de la sexualidad, en la modalidad de educación permanente”, que aclaró es una modalidad educativa para personas jóvenes y adultas y no incluye los niveles iniciales, básico ni medio.

Sostuvo que el MEC tergiversa y manipula, porque tanto en declaraciones del ministro Eduardo Petta e informaciones falsas que se están difundiendo, dicen que los manuales están entregando directamente a niños y adolescentes, y que ése no es el caso.

