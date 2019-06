“Sería fantástico que vuelva Dionisio Borda”

Con esa breve frase el ministro de Hacienda Benigno López respondió a la consulta del cronista de la 780 Luis Acosta sobre rumores de su posible cambio en la cartera.

Añadió que hará lo que el presidente le diga, “si quiere que me vaya me voy y si quiere que me quede me quedó”, dijo escuetamente.

Benigno López fue denunciado por sindicatos del Instituto Previsión Social (IPS), por supuestas irregularidades durante su administración.