Senador sostuvo que sigue confusión sobre la objeción de conciencia

Pedro Santacruz, legislador por el PDP, indicó que es necesario un debate serio sobre qué clase de Fuerzas Armadas queremos, una profesional o si seguirá vigente el Servicio Militar Obligatorio.



El senador afirmó que todavía sigue la confusión sobre los alcances de la objeción de conciencia, pues si bien en el 2010 se aprobó la ley 4.013, no entró nunca en funcionamiento.



Tampoco se implementó el consejo especial que debe liderar el Defensor del Pueblo. Lo que no queda claro y las autoridades deben definir es si se cobrará o no la tasa para quienes no cumplan con el servicio militar obligatorio.

