Senado estadounidense volvió a negar un acuerdo sobre el presupuesto

Las negociaciones entre los congresistas demócratas y los republicanos no lograron este jueves finalizar el cierre parcial del gobierno, lo que postergó hasta la próxima semana cualquier esperanza de terminar con el estancamiento generada por la demanda del presidente Donald Trump de obtener fondos para su muro fronterizo.

Después de sentarse en los escaños durante unos minutos después de un receso de Navidad, el Senado casi vacío suspendió la sesión hasta las 10:00 (15:00 GMT) del lunes y continuará las deliberaciones sobre el presupuesto el próximo miércoles por la tarde, que será el 12° día del cierre.

Los demócratas se niegan a proporcionar fondos al proyecto de seguridad fronteriza de Trump y el presidente insiste en que no financiará completamente al gobierno a menos que obtenga ese dinero para la construcción del muro.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, acusó a los demócratas de “elegir abiertamente mantener al gobierno cerrado para proteger a los inmigrantes ilegales en lugar de a los estadounidenses”. Y agregó que Trump “no firmará una propuesta que no priorice primero la seguridad del país”.

Mientras el debate sobre el muro retenga la aprobación de un proyecto de presupuesto más amplio, alrededor de 800.000 empleados federales no reciben salarios y partes no esenciales del gobierno no pueden funcionar.

Trump dice que se necesitan USD 5.000 millones para extender y mejorar las barreras a lo largo de la frontera de México. Sus opositores, incluidos algunos en su partido republicano, lo acusan de exagerar el peligro de la inmigración ilegal para su propio beneficio político.

La clausura del Gobierno federal es parcial porque tres cuartas partes de la Administración -incluido el Pentágono- tienen fondos hasta septiembre de 2019.

