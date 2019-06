Según fiscal, sistema penitenciario requiere más inversión en seguridad

Así afirmó el fiscal Ricardo Merlo, al expresar que no es una cuestión de derechos humanos o de seguridad para la ciudadanía, sino de los propios reclusos. Destacó que el 70% de la población penitenciaria no tiene condena. Añadió que no todos son miembros del PCC y pueden terminar lastimados en medio de los conflictos similares a lo ocurrido ayer.

Destacó que el tema debe ser priorizado con una buena inversión para mejorar el sistema penitenciario que tiene grave déficit de seguridad. En ese sentido dijo que solo cuentan con unos 20 guardias para manejar 3.500 reclusos.

Merlo indicó que no se puede hacer milagro con un presupuesto que no da y se requiere de una mayor inversión para enfrentar el desafío que plantean las penitenciarías, expresó.

Mencionó que en Tacumbú se amotinaron unos 600 de los denominados “pasilleros”, con adhesión de un tercio de la población penitenciaria que llegaron hasta el tercer portón del penal, pero se pudo contener la rebelión utilizando balines de goma y con apoyo de la FOPE.