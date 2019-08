Sánchez Tillería sostuvo que no fue ideólogo del acta firmada con Brasil

José Sánchez Tillería, ex director técnico de Itaipú, dijo que no fue el ideólogo del acta firmada con Brasil el 24 de mayo pasado, porque no fue su función y su única participación en el proceso fue responder a las consultas de los que participaron como negociadores.

Esto al ser consultado sobre la declaración del ex embajador Hugo Saguier Caballero, quien lo responsabilizó de ser el ideólogo, durante su declaración en la Comisión que investiga el Acuerdo Energético con Brasil.

En ese sentido, argumentó que es normal que la Cancillería le consulte a Itaipú y Ande sobre los puntos que debía tratar con los brasileños, por lo cual les mostró el perfil de crecimiento de la demanda y cómo la ANDE contrataba. Lo qué hacían ellos con esa información que les facilitó y en qué documento lo plasmaban, ya desconoce, puntualizó.