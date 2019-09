“Samura” concurrió sin esposas al Palacio

Así afirmó el Coronel Freire Amarilla, jefe de seguridad del Palacio de Justicia, añadiendo que fue una grave irregularidad que Jorge Teófilo Samudio alias “Samura” peligroso narco , haya concurrido sin esposas y chaleco antibalas hasta ese sitio, donde llegó para una audiencia que no se concretó y luego se produjo el rescate del mismo cuando volvía a Emboscada.

El circuito cerrado del Palacio captó ese momento y Freire indicó que son los directores de las penitenciarías quienes deben enviar a los reclusos con todos los protocolos de seguridad.

“Nosotros no podemos estar proveyendo esos elementos pues aquí no los tenemos”, manifestó el militar. Estimó que cada esposa estaría rondando los 80 mil gs, y no debe haber excusas para no contar con las mismas por una cuestión de seguridad.