¡Ja’uminaaa! La mejor cerveza artesanal es paraguaya

View this post on Instagram

La mejor cerveza de Latinoamerica es de 🇵🇾! Orgullo nacional! @nitsugapy Mabelita Cream Ale! Además de medalla de oro en su categoría ! Desde @palosantobrewingco estamos muy felices y agradecidos con todos los que fueron parte de este logro y reconomiento internacional 🥇! Los esperamos mañana desde las 17.30 para brindar con la mejor cerveza de latinoamerica 🍻🎉 @copalatamcervezas #competenciaindependiente #cervezaartesanal #culturanacional #paraguay #culturaparaguaya #arteenunabotella #nitsuga #craftbeer