Ronaldinho asegura que Messi no es el mejor de la historia

El astro brasileño estuvo en México participando de un par de encuentros amistosos ante combinados de reconocidos exjugadores de la liga mexicana.

Posterior a uno de esos encuentros, disputado en Cancún, “Dinho” tuvo un encuentro con Cuauhtémoc Blanco, talentoso exfutbolista y actual gobernador del estado de Morelos.

Durante un acto en el mencionado estado, el futbolista que vistió las camisetas más importantes del fútbol mundial como Barcelona, Milán, PSG, fue nombrado personaje distinguido de la entidad además de embajador deportivo.

Luego del acto, el brasileño tuvo tiempo para charlar sobre varios temas con los medios de prensa, entre ellos, sobre Lionel Messi y su sexto Balón de Oro.

El mismo, expresó estar contento porque el 10 del Barca haya logrado su sexto Balón de Oro pero dejó en claro que para él, el jugador argentino no es el mejor de la historia, como muchos lo consideran.

“Me alegro por Messi porque es un amigo, además de que ha sido un estandarte del Barcelona. No me gustan las comparaciones porque es difícil identificar quién es el mejor de la historia, ahí está Diego Armando Maradona, Pelé, Ronaldo, no puedo decir que Messi sea el mejor de la historia, sí que es el mejor en su época”, manifestó.