Renunció el profesor que había sido acusado por acoso sexual

Ayer salió a la luz el caso del docente Diego Paredes, quien fue denunciado por, Tania Barboza, alumna de la Facultad de Derecho UNA. La estudiante afirmó que supuestamente el profesor la abordo mediante dos compañeros suyos y luego directamente; la “oferta” se trataba de que Tania “saliera” o “merendara” con el dueño de cátedra a cambio de una buena nota.

El docente y abogado de la casa de estudios presentó su renuncia ayer y el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción la aceptó. Asimismo, el profesor Paredes expresó en su nota que “Con respecto a la denuncia de la alumna, asumirá su defensa procesal ante la justicia ordinaria”.

La víctima habló con la 780AM y dijo que es algo demasiado grave y que hay gente que no se anima a hablar de casos así. Asimismo, explicó que desde que pasó lo mencionado ella no faltó a clases pues ella no tenía nada que esconder, pero que las personas involucradas son las que deberían sentir vergüenza.