Recuerdan prohibición de publicar informes de inteligencia de Seprelad

Fue lo expresado por la ministra María Epifanía González, de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, quien manifestó que los informes de inteligencia, sea quien fuere y relacionado a la persona que sea, jamás pueden publicarse y eso está prohibido en cualquier país.

Indicó que la Seprelad tiene dos funciones, uno es de prevención y otro de investigación y al concluir el informe se envía a la fiscalía para su uso exclusivo. Y añadió que si un funcionario de la institución lo divulga, puede ir a la cárcel.

Sostuvo que la institución tiene que servir operativamente a la Fiscalía del que es un brazo y no puede ser utilizada para pedirle informe, que no puede salir a luz, porque deben ser corroborados para llegar a una condena en caso de que corresponda y si no, lo envía al archivo, agregó la ministra.

Al ser consultada si enviaron más datos del contralor Enrique García al Ministerio Público, señaló que no puede responder sobre ese punto ni otra persona.

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?