Recomiendan no excederse con el consumo de las bebidas alcohólicas

El Ministerio de Salud, emitió un comunicado como cada año, recomendando en no excederse con las bebidas alcohólicas y mucho menos manejar, si se ha bebido una cantidad considerable de alcohol.

Según informaciones proveídas por el Ministerio, al cuerpo le lleva 72 horas eliminar todo el alcohol del organismo, independientemente a los fármacos que se consuma para contrarrestar los síntomas de la resaca.

Algunas de las recomendaciones son las siguientes

Importantísimo:

• Por más de que la persona no se sienta borracha, el tiempo de respuesta se retrasa, por lo cual ya está incapacitada para manejar.

• Si vas beber, no conduzcas. No pongas en riesgo tu vida ni la de los demás.

Para impedir llegar a una intoxicación alcohólica se aconseja:

• No mezclar bebidas.

• Si va a consumir cerveza, esta no debe sobrepasar de 500 ml.

• En el caso del vino, solo puede permitirse hasta dos copas.

• Si prefiere whisky, su consumo debe llegar hasta un máximo de 30 c.c.

Cuidado con estas manifestaciones:

Si la persona alcoholizada duerme y no responde a los estímulos dolorosos (pellizcos, golpes y movimientos), significa que se encuentra en el último grado de intoxicación, en estado de coma.

Al observar este cuadro, hay que llevar inmediatamente, al afectado, al servicio de salud más cercano, ya que se trata de una urgencia toxicológica y la persona puede fallecer por parálisis respiratoria.

Se sugiere que, aquellas personas que toman en exceso pero no llegan a un estado de intoxicación NO se los acueste boca arriba ni boca abajo, sino de costado, de manera que cuando duerman no sufran asfixia por vómito.

Fuente: Ministerio de Salud

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?