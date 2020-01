Receta original y fácil de alfajores de maicena

En estos días de vacaciones, los más pequeños se encuentran en casa y esta opción te puede ayudar a que los chicos se diviertan preparando los alfajores y, posteriormente, saboreando sus tortitas.

RECETA DE ALFAJORES DE MAICENA

Ingredientes

200 gs de manteca o mantequilla

200 gs de harina 0000

300 gs de fécula de maiz (maizena)

1/2 cdta de bicarbonato

2 cdtas de polvo de hornear

150 gs de azúcar

3 yemas

1 cda de coñac

1 cta de esencia de vainilla

1 cda de ralladura de limón

Para rellenar

Cantidad necesaria de dulce de leche repostero

Coco rallado

Procedimiento

Tamizar la harina, el almidón de maiz, el bicarbonato y el polvo de hornear. Reservar.

Batir la manteca blanda (a punto pomada pero no líquida) con el azúcar hasta obtener una consistencia bien cremosa. Si es con batidora mejor.

Agregar las yemas de a una y mezclar bien cada vez. Luego agregar el coñac, la esencia y la ralladura de limón y mezclar bien.

Incorporar de apoco los secos que tamizamos al principio, mientras unimos con las manos sobre la mesada.

• Un punto importante es que no hay que “amasar”, sino unir los ingredientes para formar la masa. Vas a notar que la masa es un tanto arenosa, o quebradiza, pero no te preocupes, así debe quedar. No agregues harina ni agua, esa es la consistencia ideal para que luego los alfajores se deshagan en la boca. Luego llevar a la heladera a descansar durante 30 minutos envuelta en film.

• Estirar la masa sobre la mesada enharinada de aproximadamente 1/2 cm de espesor. Cortar círculos de unos 4 cm de diámetro. Con el sobrante de masa, vamos a hacer más alfajores, para eso, juntar la masa sin amasar y estirar nuevamente. Tip 2: Tratá de cortar la mayor cantidad de círculos posibles para aprovechar la masa, porque cada vez que juntás y estirás la masa va tomando fuerza y no quedarán igual a los primeros.

• Colocar los círculos en placa enmantecada y enharinada. Cocinar en horno moderado a 180º C durante 10 a 12 minutos, dependiendo del horno. Tip 3: No los pierdas de vista, apenas veas que doran la base, es momento de sacarlos del horno.

• Retirar las tapitas de la placa con mucho cuidado y con ayuda de una espátula porque son muy frágiles y quebradizos. Dejar enfriar muy bien las tapas. Para armar los alfajores, tomar una tapita, colocar dulce de leche repostero y encima otra tapa. Presionar apenas (recordá que son muy frágiles). Con la ayuda de un cuchillo untar los bordes del alfajor y hacerlo rodar por coco rallado.

Esos son todos los pasos, ahora solo te queda disfrutar de tus deliciosos alfajores de maicena.

Fuente: Cocinafasilisimo.com

Quizás pueda interesarte:

¡Súper fácil! Receta de mayonesa sin huevo