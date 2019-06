Reaparecen los “Justicieros de la Frontera” con muertes y amputaciones

La Comisión de Asuntos Constitucionales concedió los ocho días solicitados por el senador Dionisio Amarilla a los efectos que el mismo prepare su defensa al pedido de pérdida de investidura.

Durante la reunión de la Comisión, donde participó el senador Amarilla realizó un breve descargo ratificando su inocencia y solicitó ocho días para poder presentar sus alegatos.

“Yo no he cometido delito alguno, yo no tengo ningún solo vínculo comercial con el señor Chamorro y profundizaré con el pleno si me conceden la prórroga”, dijo el legislador liberal durante su descargo.

El legislador fue acusado por presuntamente ofrecer coima a un periodista de un conocido medio