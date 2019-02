Ratifican que Justicia Electoral no tiene competencia sobre caso Ciudad del Este

El director de Recursos Electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral, licenciado Luis Salas sostuvo que no pueden expedirse sobre lo que sucede ahora en la municipalidad de Ciudad del Este, explicando que es una cuestión penal y no electoral.

La interventora Carolina Llanes consultó al organismo electoral para que aclare a quien debe entregar el corte administrativo tras concluir su gestión.

Salas argumentó que la Justicia Electoral no es un órgano consultivo y al no darse una cuestión de elecciones no corresponde que se pronuncien los Ministros.

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?