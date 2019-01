Ratifican prisión preventiva para esposo de exfiscal

El juez de feria Humberto Otazú, ratificó la prisión preventiva para Roland Romero, esposo de la exagente del Ministerio Público, Brígida Aguilar, quien seguirá recluido en el Penal de Tacumbú.

El mismo fue imputado por usurpación de funciones públicas y producción de documentos no auténticos. El magistrado explicó que analizó los elementos expuestos por la Fiscalía y no hay elementos nuevos y no hay motivos que ameriten al juzgado analizar la causa.

Según indica el acta de imputación entre el año 2017 y 2018, Romero, se hacía pasar por funcionario del Ministerio Público y solicitaba a una compañía telefónica información confidencial (extracto de llamadas) de personas públicas que ejercían altos cargos en el gobierno.

Claudio Romero marido de la ex fiscal Brígida Aguilar, además habría formulado y utilizado documentos no auténticos de uso exclusivo de la Fiscalía.

