Productores apuestan a construir una agenda país con políticos

View this post on Instagram

Desde U.S.A. para @RoqueSantaCruz, @elClubOlimpia y toda su gente. Un regalo para @maxipalma tenga excusa para hablar con nuestro gran capitán. apoyen con un like y un share gracias a mi Grupo Futbol Torres por el apoyo de todos no importando el club en especial @ziggyherb cerrista y mi mejor amigo. Letra: Cuando No.. Roque Cuando No Roque Cuando No No Roque Luis Santacruz Cuando No.. Roque Cuando No Roque Cuando No No Roque Luis Santacruz No es Ronaldo y no es neymar El que en españa se puso gozar Lleva la cinta de Capitan El que la pisa y nos hace ganar Todo lo que hace no es normal Fue hasta al Bayern a aprender Aleman En Inglaterra tambièn lo Aman Salio el mas picho de un mundial Esta con su señora de siempre igual Siempre empuja para ganar Con el otra vuelta vamos a dar Cuando parece que se va retirar Con sus goles nos hace vibrar A el y al Olimpia siempre los voy alentar y ni un segundo los voy a dejar de amar. Cuando No.. Roque Cuando No Roque Cuando No No Roque Luis Santacruz Cuando No.. Roque Cuando No Roque Cuando No No Roque Luis Santacruz