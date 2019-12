Prioridad de interventor de comuna lambareña es buscar fuentes de financiamiento

Juan Villalba, actual interventor de la Municipalidad de Lambaré quien visitó los estudios de la 780, habló de lo que tiene como misión en forma inmediata y reconoció que la tarea es complicada.

Su prioridad será buscar fuentes de financiamiento para saldar las cuentas que tiene la administración comunal y el enemigo implacable que tiene es el tiempo.

Manifestó no solo le compete el trabajo de auditoria sobre los hechos denunciados sino que la Municipalidad debe seguir funcionando. “Tenemos una gran cantidad de funcionarios que no cobran sus salarios y este en particular es un mes sensible”, dijo. También expresó que tienen que cumplir con el pago a los proveedores.