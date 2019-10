Postergan Copa América de Futsal por fuertes manifestaciones en Chile

El futbolista de Tigres ha publicado hoy un comunicado con relación al polémico partido donde él y su equipo han sido bastante criticados por un acto considerado “desleal, frente al Veracruz.

El fútbol mexicano está atravesando un momento bastante delicado, puesto que ayer un repudiable hecho de violencia volvió a manchar al balompié del país norteamericano debido a que el encuentro entre Atlético San Luís y Querétaro tuvo que ser suspendido luego de registrarse una batalla campal entre aficionados de ambos conjuntos, en las gradas.

Por otra parte, la semana pasada, componentes del plantel de Veracruz amenazaron con no presentarse para el partido ante Tigres como medida de protesta a la dirigencia del club, a causa de que no habían recibido su salario.

Si bien amenazaron con no presentarse, finalmente lo hicieron, ya que corrían riesgo de perder la categoría en caso de no hacerlo. No obstante, siguiendo con la medida de fuerza contra la directiva de la institución, “Los tiburones rojos”, en conjunto con sus rivales, llegaron al acuerdo que durante los primeros minutos del partido, no se disputarían el balón.

Sin embargo, al parecer los felinos olvidaron el “pacto” y convirtieron dos goles en los primeros cinco minutos. Este acto, generó el repudio de todos los aficionados y de los futbolistas del Veracruz, definiendo como “desleal” lo hecho por sus pares.

El que salió al paso con respecto a esta situación fue el francés André-Pierre Gignac, autor de uno de esos tantos. Este lunes emitió un comunicado en su cuenta de Twitter asegurando que todo se trató de una falta de comunicación y se mostró arrepentido por haber marcado ese gol.

Al mismo tiempo, expresó su apoyo y solidaridad con sus colegas del Veracruz.