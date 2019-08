Estos son los políticos que cedieron ante la presión ciudadana

Estudiantes de diferentes puntos del país alzando la voz y tomas de colegios llevándose a cabo. ¿Ya lo olvidaste? En 2016, al parecer, una cadena de sublevaciones se desató, pues la renuncia de Marta Lafuente, exministra de Educación, fue un logro para miles de alumnos quienes, en su momento, ejercieron presión con una serie de protestas, demostrando que la presión ciudadana puede generar drásticos cambios.

Así como tituló el The New York Times, “Paraguay combate la corrupción, con sartenes, papel higiénico y huevo podrido”. En 2018, esto quedó comprobado, ya que los escraches y las manifestaciones acogotaron al diputado nacional José María Ibáñez, involucrado en el caso de “Caseros de Oro”. El legislador sobrevivió a un juicio político, pero no resistió ante la actitud despectiva y el aborrecimiento de todo un pueblo cansado de los representantes corruptos.

Ese mismo año, los senadores Óscar González Daher (ANR) y Jorge Oviedo Matto tampoco se salvaron de de una sociedad que se mostraba decidida a desinfectar los cargos de autoridades con gestiones irregulares. En la plaza y frente a la vivienda de OGD, muchas personas se revelaron, gritando al son de “senarrata”. González renunció a un período y, durante el segundo, lo sacaron; luego, se decretó que guarde reclusión en la Agrupación Especializada y, ahora, se encuentra bajo arresto domiciliario.

En Alto Paraná, la exintendenta Sandra Mcleod dio una falsa alarma de su renuncia en el 2018. La insistencia de toda una sociedad, exhausta de anormalidades y desidia, se reveló ante este caso, a través de paros, marchas y pasacalles por doquier. Así pues, la Cámara Baja la destituyó en febrero de este año.

Este 2019, aparte de la expulsión del senador Víctor Bogado, cuatro renuncias acaparan la lista de deserciones provocadas por el despertar ciudadano: el canciller, Luis Castiglioni, el embajador paraguayo en Brasil, Hugo Saguier, el titular de la Ande, Alcides Jiménez y el director de Itaipú, José Alderete. Los mencionados están relacionados con el Acuerdo sobre Itaipú, el cual ha suscitado una fuerte y enmarañada crisis política.

Si bien, para este último caso, no se han presenciado grandes manifestaciones, las protestas de estudiantes y los escraches en redes sociales no se han hecho desear. Además, María Epifanía Gonzalez, exminisitra de Seprelad también renunció, ya que su hijo se encuentra entre los supuestos negociadores del pacto secreto.

De esta manera, el grito de la sufrida población paraguaya, tal vez, se eleva cada vez más, usando como base la presión ciudadana.